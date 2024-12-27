Нетаньяху назвал удары по хуситам в Йемене лишь началом

По его словам, удары будут наноситься до тех пор, «пока они это не усвоят». «ХАМАС научился, «Хезболлах» научился, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся», — отметил премьер-министра.

Ранее израильская армия нанесла по Йемену несколько авиаударов. В частности, двумя ударами была поражена электростанция на юге столицы страны Саны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

