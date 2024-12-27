Нетаньяху назвал удары по хуситам в Йемене лишь началом

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу Channel 14, что серия ударов по силам хуситов в Йемене это «только начало».

Глава ВОЗ избежал гибели при ударе израильской авиации по аэропорту Саны

По его словам, удары будут наноситься до тех пор, «пока они это не усвоят». «ХАМАС научился, «Хезболлах» научился, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся», — отметил премьер-министра.

Ранее израильская армия нанесла по Йемену несколько авиаударов. В частности, двумя ударами была поражена электростанция на юге столицы страны Саны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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