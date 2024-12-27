СМИ: В ФРГ сотрудники «скорой» соревновались по числу погибших за смену
В ФРГ сотрудники спасательной службы соревновались между собой по числу погибших за их смену людей, сообщает издание Bild.
Это произошло в городе Унна. Представитель скорой помощи, имеющий наибольшее количество смертей за 24-часовую смену, получал трофей. Об этом стало известно после анонимного сообщения одного из сотрудников.
В составленных спасателями списках были только имена участников и количество погибших пациентов, без уточнения их имен и конкретных происшествий.
Руководство службы заявило, что делает все возможное для пресечения в дальнейшем подобных инцидентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru