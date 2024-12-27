СМИ: В ФРГ сотрудники «скорой» соревновались по числу погибших за смену

В ФРГ сотрудники спасательной службы соревновались между собой по числу погибших за их смену людей, сообщает издание Bild.

Это произошло в городе Унна. Представитель скорой помощи, имеющий наибольшее количество смертей за 24-часовую смену, получал трофей. Об этом стало известно после анонимного сообщения одного из сотрудников.

В составленных спасателями списках были только имена участников и количество погибших пациентов, без уточнения их имен и конкретных происшествий.

Руководство службы заявило, что делает все возможное для пресечения в дальнейшем подобных инцидентов.

