Вучич планирует с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы

Сербский лидер Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что договорился с главой правительства Словакии Робертом Фицо лететь из Белграда в Москву, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая 2025 года.

Президент Сербии согласился приехать в Москву на 9 мая

Глава государства заявил, что 24 декабря он говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал разговор «отличным». Отмечается, что Вучич и Фицо вероятно прибудут в Москву 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Фицо на празднование 9 Мая в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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