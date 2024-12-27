Вучич планирует с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы
Сербский лидер Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что договорился с главой правительства Словакии Робертом Фицо лететь из Белграда в Москву, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая 2025 года.
Глава государства заявил, что 24 декабря он говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал разговор «отличным». Отмечается, что Вучич и Фицо вероятно прибудут в Москву 9 мая.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил Фицо на празднование 9 Мая в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич планирует с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы
- СМИ: Солдаты ВСУ надеются на перемирие с Москвой
- Нетаньяху назвал удары по хуситам в Йемене лишь началом
- СМИ: Европа не способна соблюдать санкции против России
- СМИ: В ФРГ сотрудники «скорой» соревновались по числу погибших за смену
- Минтранс Казахстана: На борту упавшего Embraer взорвался кислородный баллон
- Маск: США грозит банкротство
- СМИ: Обвиненная в терроризме наемница из Дании является опытным военным
- Стало известно о споре Лукашенко и Пашиняна на заседании саммита ЕАЭС
- Путин указал, что улучшение демографии - приоритетная национальная цель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru