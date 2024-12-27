Вучич планирует с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы

Глава государства заявил, что 24 декабря он говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал разговор «отличным». Отмечается, что Вучич и Фицо вероятно прибудут в Москву 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Фицо на празднование 9 Мая в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

