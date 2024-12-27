Появилось видео полета истребителя шестого поколения «Белый император»
27 декабря 202404:32
В КНР сняли полет самолета неизвестной модели, сообщает «Лента.ру».
Это произошло в районе авиазавода в Чэнду. По предварительным данным, в воздух мог быть поднят прототип или демонстратор китайского истребителя шестого поколения под названием Baidi Type-B («Белый император»). Его сопроводил китайский истребитель пятого поколения J-20S.
На видео запечатлен самолет с треугольным крылом.
Ранее стало известно, что Россия создает истребитель-перехватчик шестого поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru