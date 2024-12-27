Появилось видео полета истребителя шестого поколения «Белый император»

В КНР сняли полет самолета неизвестной модели, сообщает «Лента.ру».

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Это произошло в районе авиазавода в Чэнду. По предварительным данным, в воздух мог быть поднят прототип или демонстратор китайского истребителя шестого поколения под названием Baidi Type-B («Белый император»). Его сопроводил китайский истребитель пятого поколения J-20S.

На видео запечатлен самолет с треугольным крылом.

Ранее стало известно, что Россия создает истребитель-перехватчик шестого поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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