До фестиваля «Нашествие» осталась неделя, и уже сейчас можно дать примерный прогноз погоды на 18-21 июля. В эфире программы «Подъемники» руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что проливных дождей на фестивале не ожидается и будет стоять теплая приятная погода.

Какая будет погода во время проведения фестиваля «Нашествие»?

Обязательно нужно брать с собой сапоги. Но не для того, чтобы опасаться дождя, а чтобы ходить по мокрой траве, которая сейчас там есть. Возможно, будут хлюпающие лужи, которые к вечеру 18 высохнут. В эту неделю в районе поля выпадает около 40% месячной нормы осадков, поэтому очень высокая влажность. Поэтому в первые дни лучше ходить не в кроссовках, а в сапогах. Пока картина такая: 17-18 числа будут изменения характера погоды. Циклон уходит в Центральную часть России, антициклон на подходе, поэтому 18 – день хороший. Возможно, вечером будет моросить дождь, но недолго. 19 предварительно до второй половины дня день хороший, к вечеру возможны небольшие осадки, в течение часа-полутора в области, где проводится фестиваль, возможна гроза. В воскресенье погода хорошая, возможны небольшие осадки. Температура при этом все 4 дня будет хорошая. Ночью: +12-14, днем: +22-24. Кроме того, в понедельник уже появится 5-дневный прогноз погоды, а с 17 июля на нашем сайте или на сайте тверского подразделения мы будем каждые три часа вывешивать прогнозы, поэтому можно будет видеть, что происходит.

Везете ли Вы специальное оборудование на поле фестиваля?

Нет, нам хватает оборудования, которое установлено по сетке. У нас достаточно метеостанций, к тому же, ведутся спутниковый мониторинг и радиомониторинг.

Выделят ли для «Нашествия» дополнительную группу сотрудников?

Да, потому что на такие массовые мероприятия их переводят практически на почасовую работу. Понятно, что не просто раз в три часа или раз в шесть часов или раз в 12 часов делать прогноз, как положено. Здесь учащенный прогноз, поэтому работают группы, которые меняются каждые 8 часов, в каждой группе 2-3 синоптика и прогнозист.

С помощью точечных измерений погоды, на территории с какой площадью можно максимально точно знать погоду?

Прогнозы даются сейчас по сетке ведущей метеослужбы 5х5 километров. В России сейчас есть несколько видов таких сетей: для азиатской части 9х9 километров, для европейской части – 5х5 километров, для особых зон, как Москва и Сочи – 2х2 километра. Сейчас у нас проект идет по Москве, и прогнозы даются по сетке 500х500 метров, так как это крупный мегаполис. Такой точный прогноз особенно нужен коммунальным службам, например, для уборки снега зимой. Опасные явления на этом участке можно предсказать за 3-5 суток. Для Москвы опасен сильный ветер, если он выше 15 мм/с, корни слабых деревьев начинают вырываться. Поэтому, если есть прогноз, что будет сильный ветер, нужно закрывать парки.

Слышали, что сейчас к вам стали обращаться сельскохозяйственные организации с просьбами «вызвать дождь». Возможно ли это сделать? Если да, то каким образом?

На Кавказских землях ведутся противоградовые работы, то есть защита почвы, сельскохозяйственных культур от града. Там уже около 40 лет существуют несколько военизированных служб, которые обрабатывают грозовые и градовые облака, чтобы они не шли на сельхоз посевы. Вот сейчас обращаются крупные холдинги с другой идеей: трансформировать этот механизм, чтобы были осадки, когда это необходимо. И мы сейчас такой эксперимент проводим на юге.

Такое вмешательство в природу может вызвать негативные последствия?

Если вы искусственно вызываете осадки, то они продлеваются в том месте, где стоит туча. Если бы вы не вмешивались, она бы в стороне выпала, а так в нужном месте. Мы ответственно подходим к любому процессу, так что нет.

Сколько стоит разогнать облака перед мероприятием, например, перед "Нашествием"?

Необходимо брать зону 100-150 километров и очищать ее от облаков, на подходе к определенной точке, нужно рассеивать реагент в облака. Соответственно, это работа с самолетами. Если брать «Нашествие», то там как минимум 4-5 бортов должно работать в радиусе 150-200 км. Начинать нужно уже накануне. Если брать 4 дня «Нашествия», то 4 дня самолеты должны работать, но они не барражируют постоянно в воздухе. Если видят некое облачное образование в воздухе, то обрабатывают его. Это все обойдется в сумму около 100 миллионов в день, за 4 дня – 400 миллионов.

Можно ли верить прогнозам погоды на месяц?

Я считаю, что все, что больше 5-6 дней – это все шарлатанство. Можете с таким же успехом брать шаманский бубен, стучать и смотреть, что у вас там будет получаться на бубне. Это чисто пропагандисткий труд. Чтобы понимать сложность этого процесса, метеорологическое сообщество переходило от трех на пятидневные прогнозы 25 лет. Сейчас происходит переход от пятидневных до семидневных прогнозов, это тоже лет на 10-15 растянется. Опять-таки необходимы огромные вложения, которые нужно прописывать в программные обеспечения. Более того, все мы наблюдаем климатические изменения, поэтому вся статистика, которая была раньше, должна корректироваться.

Откуда берутся данные для долгосрочных прогнозов?

Это простая математическая модель: используют данные примерно за 140 лет, и смотрят, какая в эти дни была ситуация. А потом корректируют на текущую и составляют прогноз.

Влияет ли деятельность человека на погоду?

Косвенно, конечно, влияет. Мы это наблюдаем уже последние 10 лет. Климат на планете действительно поменялся, воздействует деятельность человека.

Правда ли, что лето в России стало теплее?

По статистике, у нас периоды, когда температура выше аномалии, участились и стали более продолжительными. Но сейчас, в июле этого года, температура на 2-3 градуса ниже нормы.

Существование метеозависимых людей - это все миф или правда?

Метеозависимые люди есть. Магнитные бури, атмосферное давление и загрязнение воздуха – все это влияет на организм и самочувствие людей.

Есть ли у метеорологов какие-либо приметы, касающиеся погоды?

У каждого региона есть своя модель для прогнозирования, и каждый приспосабливается, как может. У кого-то кошка на батарею ляжет, значит, будет холодно. Если собака спрятала нос в лапы – будет похолодание. У каждого такие шуточные приметы есть.

Напомним, фестиваль в этом году пройдёт с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове. Отметим, что лайн-ап в юбилейный год «НАШЕСТВИЯ» получился внушительный и мощный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов.

