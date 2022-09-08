МЧС: в Подмосковье будут наблюдаться заморозки
В Подмосковье в ближайшие три дня будут наблюдаться заморозки. Об этом предупредили в МЧС России.
«В период с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой от – 2 до 0 градусов», — говорится в сообщении.
С понижением температуры жителей призвали соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столичный регион северные ветры продолжат приносить новые порции холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на пять градусов ниже положенной климатической нормы.
Ранее синоптик Евгений Тишковец призвал не ждать классического бабьего лета в сентябре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- ЦБ заявил о разработке дизайна новой 500-рублёвой банкноты
- В Подмосковье открыт первый участок скоростной трассы «Москва-Казань-Екатеринбург»
- Премьеры Финляндии, Швеции и Дании поддержали ограничение цен на газ в Европе
- Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер
- МЧС: в Подмосковье будут наблюдаться заморозки
- HIMARS и не только. В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине
- Адвокат: россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года
- Путин открыл движение на новых и реконструируемых участках магистралей М-12 и М-5
- Захарова заявила об истерике Запада из-за успехов российской СВО
- Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru