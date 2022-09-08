МЧС: в Подмосковье будут наблюдаться заморозки

В Подмосковье в ближайшие три дня будут наблюдаться заморозки. Об этом предупредили в МЧС России.

«В период с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой от – 2 до 0 градусов», — говорится в сообщении.