МЧС: в Подмосковье будут наблюдаться заморозки

В Подмосковье в ближайшие три дня будут наблюдаться заморозки. Об этом предупредили в МЧС России.

«В период с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой от – 2 до 0 градусов», — говорится в сообщении.

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С понижением температуры жителей призвали соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столичный регион северные ветры продолжат приносить новые порции холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на пять градусов ниже положенной климатической нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец призвал не ждать классического бабьего лета в сентябре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиноптикиТемператураМЧС РФЗаморозки
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