Синоптик Тишковец призвал не ждать классического бабьего лета в сентябре

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха будет на 1 градус ниже необходимой, кроме того, выпадет на 10-20% меньше осадков.

«При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу "лета летящей паутины"», - указал Тишковец.

Эксперт добавил, что сентябрь «уже не сумеет согреть комфортным теплом» жителей центральной части России. При этом октябрь и ноябрь будут «хмурыми, ненастными, но теплыми». Так, температура в октябре установится на 1-2 градуса выше нормы, в ноябре - на 2-3 градуса.

«Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели», — отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что зимой прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, дефицита осадков и снега не ожидается.

