В Гидрометцентре пообещали россиянам длительный бархатный сезон
Бархатный сезон в России будет длительным, вода в морях и заливах страны хорошо прогрелась. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в России «потрясающая» температура воды: на востоке Черного моря — 25-26 градусов, в Сочи и Анапе — 28 градусов. Вильфанд отметил, что такая температура характерна для экваториальных вод и в России является «редкостью», пишет Газета.ру. При этом в Калининградской области вода прогрелась до 24 градусов, пишет Ura.ru.
«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Метеоролог добавил, что в этом году бархатный сезон, который обычно длится до конца сентября, завершится не раньше первой декады октября.
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