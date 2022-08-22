В Гидрометцентре пообещали россиянам длительный бархатный сезон

По словам синоптика, в России «потрясающая» температура воды: на востоке Черного моря — 25-26 градусов, в Сочи и Анапе — 28 градусов. Вильфанд отметил, что такая температура характерна для экваториальных вод и в России является «редкостью», пишет Газета.ру. При этом в Калининградской области вода прогрелась до 24 градусов, пишет Ura.ru.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог добавил, что в этом году бархатный сезон, который обычно длится до конца сентября, завершится не раньше первой декады октября.

