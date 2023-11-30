МЧС: в Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму на ближайшие три дня с 01 по 03 декабря 2023 года объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Как отмечается, в эти дни в регионе будет наблюдаться штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Четыре человека погибли, несколько десятков пострадали на полуострове 27 ноября после прохождения циклона. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.
Ранее ущерб от шторма в Крыму предварительно оценили в 490 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru