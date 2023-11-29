«Крымэнерго»: Около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения

Электроснабжение 29 ноября восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, около 34 тысяч все еще остается обесточенными, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

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По данным МЧС Крыма на 13 часов по Москве без света в республике оставались 45 тысяч жителей.

Ущерб от шторма в Крыму оценивается в более чем 490 миллионов рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. По его словам, оценка является предварительной. Садаклиев допустил, что сумма ущерба увеличится в два раза, пишет ТАСС. Стихия повредила частично или полностью 741 дом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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