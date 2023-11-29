«Крымэнерго»: Около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения

По данным МЧС Крыма на 13 часов по Москве без света в республике оставались 45 тысяч жителей.

Ущерб от шторма в Крыму оценивается в более чем 490 миллионов рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. По его словам, оценка является предварительной. Садаклиев допустил, что сумма ущерба увеличится в два раза, пишет ТАСС. Стихия повредила частично или полностью 741 дом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

