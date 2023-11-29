«Крымэнерго»: Около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения
Электроснабжение 29 ноября восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, около 34 тысяч все еще остается обесточенными, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».
По данным МЧС Крыма на 13 часов по Москве без света в республике оставались 45 тысяч жителей.
Ущерб от шторма в Крыму оценивается в более чем 490 миллионов рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. По его словам, оценка является предварительной. Садаклиев допустил, что сумма ущерба увеличится в два раза, пишет ТАСС. Стихия повредила частично или полностью 741 дом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магнитная буря накроет Землю 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце
- СМИ: Неизвестный напал на школу на северо-востоке Польши
- «Крымэнерго»: Около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения
- «Ухудшение погоды»: Названа причина экстренной посадки самолета в Сочи
- В России предложили учредить День онлайн-предпринимателя
- Обнаружена новая инфекция с сильным и продолжительным кашлем
- В Госдуме предложили переименовать Финский залив в Кронштадтский
- Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях
- Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
- Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru