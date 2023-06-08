МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Подмосковье.

Синоптик: летняя жара в Москву придет не раньше июля

В нем ведомство сообщает о надвигающихся на регион грозах, ливнях и сильном ветре до 15 метров в секунду.

МЧС призывает жителей Подмосковья вечером в четверг, 8 июля, по возможности оставаться дома или в укрытии. Автовладельцев просят не парковать машины под деревьями.

Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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