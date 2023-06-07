Синоптик: летняя жара в Москву придет не раньше июля
Купальный сезон в Москве придется отложить на вторую половину июня, а настоящая летняя жара придет в столицу только в июле. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.
По его словам, лето в Центральной России будет раскачиваться весь первый месяц.
В четверг, 8 июня, будет погода такая же примерно, что и днем ранее. Теплая и относительно сухая. В пятницу атмосферный фронт принесет в Москву грозу и скоротечные ливни.
«Дневная температура - +20…+25», - рассказал Тишковец.
К выходным, по его прогнозу, немного похолодает до +15…+20 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье возможны заморозки до +2…+7.
Ранее стало известно, что начало купального сезона в столичном регионе задерживается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru