Люди тратят на сплетни почти по часу в день
Каждый человек в среднем сплетничает по 52 минуты в день. К такому выводу пришли учёные Меган Роббинс и Александр Каран из Калифорнийского университета. Кроме того, психологи выяснили, что одинаково часто сплетничают богатые и бедные, люди с высшим образованием и без него. При этом обсуждают других, как правило, не со злостью, а нейтрально. Или даже позитивно.
Это удалось установить, проведя следующий эксперимент: испытуемые носили на себе портативное устройство, которое записывало все, о чем они говорили в течение дня. Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Между тем, ранее коллеги американских учёных из Калифорнийского университета раскрыли секрет счастья. Специалисты отметили, что в малых городах живет более счастливые люди, чем обитали мегаполисов. Ученые объясняют это более ясными морально-нравственными критериями, характерными для провинциалов, и ясными жизненными приоритетами.
Заслуженный профессор кафедры психологии образования и педагогики МГУ Андрей Подольский в интервью НСН поставил под сомнение результаты исследования коллег и отметил, что экономическая ситуация для большинства россиян довольно сложная, а исследователи часто пользуются методологией XIX века в оценках эмоционального состояния граждан.
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