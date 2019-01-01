Люди тратят на сплетни почти по часу в день

Каждый человек в среднем сплетничает по 52 минуты в день. К такому выводу пришли учёные Меган Роббинс и Александр Каран из Калифорнийского университета. Кроме того, психологи выяснили, что одинаково часто сплетничают богатые и бедные, люди с высшим образованием и без него. При этом обсуждают других, как правило, не со злостью, а нейтрально. Или даже позитивно.

Это удалось установить, проведя следующий эксперимент: испытуемые носили на себе портативное устройство, которое записывало все, о чем они говорили в течение дня. Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.