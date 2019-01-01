Названы города, в которых живут самые недовольные россияне

По дынным социологов, самые недовольные люди живут во Владикавказе, Хабаровске и Воронеже. Кроме того, в рейтинг наиболее несчастливых россиян вошли также жители Петрозаводска, Ярославля, Калуги, Тамбова и Махачкалы.

Самые же довольные граждане России живут во Владивостоке, Томске и Липецке.

Как отмечают специалисты, количество довольных жизнью россиян зависит, в том числе, от финансового состояния и положения в обществе. Например, бизнесмены и топ-менеджеры признаны менее счастливыми.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская объяснила НСН существующую разницу в уровне оплаты труда в провинции и столице.

