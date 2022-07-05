Дожди, грозы и град: В Москве посвежеет на 5-10 градусов
Синоптик Александр Шувалов в эфире НСН сообщил, что со среды 5 июля по воскресенье 10 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до 21-26 градусов.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что ожидающиеся ливни и грозы во вторник, 5 июля, – знак того, что к концу недели погода изменится. 5 июля в городе по-прежнему жарко - до +32 градусов.
«Сейчас над большей частью Москвы безоблачное небо, либо с тонкой прослойкой перистых облаков. А вот на северо-западе, в районе Останкино – мощное кучево-дождевое облако. Это означает, что, безусловно, локально сегодня, 5 июля, будут дожди, грозы и местами град. Будут с ростом температуры, развитием конвекции, особенно во второй половине дня. В принципе – это первый шаг к изменению погоды, которое произойдет к концу недели. К пятнице-субботе температура станет более нормальной – плюс 21-26 градусов, а кратковременные дожди летнего характера будут идти повсеместно. В выходные 9 и 10 июля будет нормальная летняя погода с кратковременными дождями», - отметил он.
По его словам, на текущей неделе в Москве будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.
«В среду 6 июля если и станет прохладнее, то совсем не намного – на один-два градуса. Завтра будет еще до 30 градусов. Основное понижение температуры все-таки ожидается в четверг-пятницу 7-8 июля. Пока нет столкновений воздушных масс. В Москве сейчас постепенное выдавливание одной воздушной массы другой. Это очень растянутый процесс», - заключил Шувалов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в июле в Москве будет жаркой и засушливой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Потанин санкционировал переговоры по слиянию «Норникеля» с «Русалом»
- RTL: Второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине
- Алиханов: Работа над решением вопроса с транзитом в Калининград идет
- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 12 июля
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново
- «Билайн» к осени отключит Москву и область от 3G
- Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной
- Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
- Япония попросила разъяснить указ Путина о «Сахалине-2»
- В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru