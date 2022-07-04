В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Аномальная жара вернулась в Москву, 4 июля температура превысят 30 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Синоптики второй день подряд объявляют «оранжевый» уровень погодной опасности. Температура воздуха в воскресенье достигала 29,7 градуса. Из-за зноя городские службы работают в режиме повышенной готовности.
В мегаполисе продолжают работать свыше 160 «комнат прохлады» с кондиционерами и питьевой водой.
Напомним, температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.
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