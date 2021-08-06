Вильфанд анонсировал 30-градусную жару в Москве

«Для москвичей температуры выше 30 градусов являются не то, что необычными, а опасными, потому что это негативно влияет на состояние человека, особенно в среднем и пожилом возрасте. Ждать жары с удовольствием не стоит, она все-таки опасна. Но в ближайшие пять дней температура будет очень высокой и будет превышать норму на 5-6 градусов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

По его словам, на юге страны предстоящая неделя будет еще более жаркой, на курортах Краснодарского края температура приблизится к отметке в 39 градусов.

«На юге Центрального федерального округа температурный фон будет еще выше, будет доходить до 35-36 градусов. Еще южнее – в Ростовской области, в Краснодарском крае ожидаются еще более высокие температуры – до 38-39. Те, кто любит погорячее, правильно выбрали время для отпуска», - добавил он.

Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до девяти вечера пятницы, 6 августа.

