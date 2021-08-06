Вильфанд анонсировал 30-градусную жару в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ближайшие пять дней в столице будут очень теплыми, а небольшие осадки прекратятся к началу недели.

Москвичей ожидает теплая, но местами дождливая погода в выходные, к началу следующей недели облачность начнет рассеиваться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня перестраивается система циркуляции, уже завтра значительные изменения в погоде будут связаны с выносом теплых воздушных масс, как с юга, так и с юго-востока. Будет облачно с прояснениями, но дождь уже небольшой, а ночные температуры существенно повысятся. Летняя погода обусловлена не только знойным полднем или послеполуденной жарой, но и высокими ночными температурами. Уже ближайшая ночь будет теплой, в Москве – 16-18 градусов. Днем наступает жаркая погода, связанная не с солнцем, как в июне или июле, а с адвекцией воздушных масс с юга, с приходом тепла с юго-запада и юго-востока. Поэтому температура будет в районе 26-30 градусов в течение длительного времени, не только в выходные, но и в начале следующей недели. Осадков будет уже меньше, хотя 7 и 8 августа прогнозируется небольшой дождь, облачно с прояснениями, но уже 9 августа ожидается переменная облачность без осадков. Тепло будет продолжаться, а облачность рассеиваться», - рассказал он.

При этом Вильфанд напомнил жителям столицы, что ожидаемые температуры значительно превышают нормальные показатели августа, поэтому еще большей жары ждать не стоит.

Метеоролог предупредил москвичей о последнем мощном всплеске тепла
«Для москвичей температуры выше 30 градусов являются не то, что необычными, а опасными, потому что это негативно влияет на состояние человека, особенно в среднем и пожилом возрасте. Ждать жары с удовольствием не стоит, она все-таки опасна. Но в ближайшие пять дней температура будет очень высокой и будет превышать норму на 5-6 градусов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

По его словам, на юге страны предстоящая неделя будет еще более жаркой, на курортах Краснодарского края температура приблизится к отметке в 39 градусов.

«На юге Центрального федерального округа температурный фон будет еще выше, будет доходить до 35-36 градусов. Еще южнее – в Ростовской области, в Краснодарском крае ожидаются еще более высокие температуры – до 38-39. Те, кто любит погорячее, правильно выбрали время для отпуска», - добавил он.

Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до девяти вечера пятницы, 6 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Горожане отдыхают на Крымской набережной рядом с ЦДХ и парком Музеон в Москве.
ТЕГИ:ЛетоПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры