В Москве из-за надвигающейся грозы объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до девяти вечера пятницы, 6 августа.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем воздух в российской столице прогреется до +22°C. По области будет от 18 до 23°C, дождь, местами сильный. А уже завтра, как отмечают синоптики, жителей столичного региона ждёт новая волна тепла – столбики термометров дотянутся до отметки +29.
Ранее о стремительном повышении температуры заявил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, предстоящие выходные и начало следующей недели ознаменуются жаркой погодой – воздух прогреется до 25-30 градусов. Метеоролог добавил, что это будет последний всплеск мощного тепла, эти дни также станут последними в купальном сезоне, сообщает RT.
Тишковец рассказал, что последующие августовские дни пройдут в пределах климатической нормы, а метеорологическая осень наступит уже 25 августа, когда температура снизится до 15 градусов.
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