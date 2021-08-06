В Москве из-за надвигающейся грозы объявлен желтый уровень погодной опасности

Ранее о стремительном повышении температуры заявил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящие выходные и начало следующей недели ознаменуются жаркой погодой – воздух прогреется до 25-30 градусов. Метеоролог добавил, что это будет последний всплеск мощного тепла, эти дни также станут последними в купальном сезоне, сообщает RT.

Тишковец рассказал, что последующие августовские дни пройдут в пределах климатической нормы, а метеорологическая осень наступит уже 25 августа, когда температура снизится до 15 градусов.

