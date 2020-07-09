Кураев: Каждый сам выбирает какого цвета кожа у Христа

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что «Тайная Вечеря» с чернокожим Христом это не первый случай изменения расы сына Божьего.


Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил, что Иисуса Христа недопустимо изображать темнокожим, так как он не был афроамериканцем.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН высказал мнение, что каждый сам вправе выбирать цвет кожи Христу.

«Что касается изображения Христа с чертами той или иной расы, то это уже давно является традицией. Христос также не был белокурым парнем, тем не менее, на многих иконах он такой. Христос и Богоматерь имели корни и индийские, китайские, японские, разные. На африканских иконах, конечно, персонажи Библии были чернокожими. Но главный смысл иконы в том, чтобы человек узнавал, что Христос стал таким как он, что он покинул небесные сады и пришел к нам в мир людей. Поэтому, если это не навязывается всем, не говориться, что вы должны почитать Христа именно таким – чернокожим, желтокожим, краснокожим, - то в этом нет никаких особых ужасов», - пояснил свою позицию Кураев.

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Протоиерей Леонид Калинин же считает, что в России «такого не будет», потому что здесь придерживаются строго канонов Церкви.

При этом Андрей Кураев отметил, что мнение Леонида Калинина не может считаться позицией РПЦ и в целом протоиерей поторопился с высказываниями.

Напомним, ранее на алтаре Сент-Олбанского собора в графстве Хартфордшир в Британии была выставлена вариация картины «Тайная вечеря» с темнокожим Иисусом Христом. Считается, что это произошло на фоне беспорядков в американских городах, которые разгорелись после гибели в мае афроамериканца Джорджа Флойда. Активность движения Black Lives Matter уже наблюдается в ряде стран. Так руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».

Ранее в эфире НСН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией.

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ФОТО: Невские Новости / Надежда Дроздова
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьЦерковьРПЦ
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