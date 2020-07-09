Кураев: Каждый сам выбирает какого цвета кожа у Христа

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил, что Иисуса Христа недопустимо изображать темнокожим, так как он не был афроамериканцем.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН высказал мнение, что каждый сам вправе выбирать цвет кожи Христу.

«Что касается изображения Христа с чертами той или иной расы, то это уже давно является традицией. Христос также не был белокурым парнем, тем не менее, на многих иконах он такой. Христос и Богоматерь имели корни и индийские, китайские, японские, разные. На африканских иконах, конечно, персонажи Библии были чернокожими. Но главный смысл иконы в том, чтобы человек узнавал, что Христос стал таким как он, что он покинул небесные сады и пришел к нам в мир людей. Поэтому, если это не навязывается всем, не говориться, что вы должны почитать Христа именно таким – чернокожим, желтокожим, краснокожим, - то в этом нет никаких особых ужасов», - пояснил свою позицию Кураев.