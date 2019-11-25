Фильм «Дау» частично запретили в России за «пропаганду порнографии»

Четыре из десяти серии фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского запрещены к прокату в России за «материалы, пропагандирующие порнографию». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры.

Так, в прокат не смогут выйти серии "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера". Глава департамента кинематографии Ольга Любимова пояснила агентству, что "это тот редкий случай", когда сценам нельзя присвоить категорию 18+.

«Дау» в десяти сериях рассказывает об истории жизни советского физика Льва Ландау. Главную роль играет музыкант и дирижер Теодор Курентзис. Мировая премьера состоялась в Париже.



