Странные животные впервые найдены под ледником Антарктиды

Неизвестные ранее науке животные обнаружены во льдах Антарктиды. Речь идёт о живых организмах, напоминающих губок. Это первое обнаружение неподвижных бентосных животных на шельфе Антарктиды.

Открытие сделали специалисты Британской антарктической службы. В рамках исследования они пробурили около десятка скважин на шельфовом леднике Фильхнера, который находится на территории Западной Антарктиды. Отчёт о результатах публикует журнал Frontiers in Marine Science.

Одна из видеокамер опустилась на дно скважины в 260 км от береговой линии, на глубину 1233 м, под слоем льда толщиной 890 м. В этой точке она зафиксировала неподвижных животных, напоминавших губки — они облепили валуны на дне.