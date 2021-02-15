Странные животные впервые найдены под ледником Антарктиды

Неизвестные ранее науке животные обнаружены во льдах Антарктиды. Речь идёт о живых организмах, напоминающих губок. Это первое обнаружение неподвижных бентосных животных на шельфе Антарктиды.

Открытие сделали специалисты Британской антарктической службы. В рамках исследования они пробурили около десятка скважин на шельфовом леднике Фильхнера, который находится на территории Западной Антарктиды. Отчёт о результатах публикует журнал Frontiers in Marine Science.

Одна из видеокамер опустилась на дно скважины в 260 км от береговой линии, на глубину 1233 м, под слоем льда толщиной 890 м. В этой точке она зафиксировала неподвижных животных, напоминавших губки — они облепили валуны на дне.

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До этого считалось, что под плавучими ледниками, в полной темноте и при температуре минус 2,2 °C могут существовать только небольшие мобильные падальщики и хищники, такие как черви, медузы, некоторые виды рыб, отмечает Газета.ру.

В таких условиях фотосинтез невозможен. Предполагается, что губкообразные получают питательные вещества за счет хемосинтеза бактерий, при котором источником энергии из кислорода служат реакции окисления неорганических соединений.

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