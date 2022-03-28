Тишковец: Нормальное для апреля тепло придет в Москву на второй неделе месяца

По его словам, в столице к этому времени должно установиться «нормальное для апреля тепло».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал москвичам не настраиваться из-за снегопада на настоящую зиму.

