Тишковец: Нормальное для апреля тепло придет в Москву на второй неделе месяца

Теплую погоду в апреле следует ожидать в Москве не раньше второй недели месяца. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, в столице к этому времени должно установиться «нормальное для апреля тепло».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал москвичам не настраиваться из-за снегопада на настоящую зиму.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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