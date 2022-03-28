Тишковец: Нормальное для апреля тепло придет в Москву на второй неделе месяца
28 марта 202208:36
Теплую погоду в апреле следует ожидать в Москве не раньше второй недели месяца. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
По его словам, в столице к этому времени должно установиться «нормальное для апреля тепло».
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал москвичам не настраиваться из-за снегопада на настоящую зиму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru