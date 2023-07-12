К Анапе подойдет циклон

Как отмечается, в ближайшее время по территории города-курорта ожидается прохождение циклона.

Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы.

«Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС», - предупредили в администрации города.

Ранее власти Анапы запретили купание в море из-за шторма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

