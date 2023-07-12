К Анапе подойдет циклон
В Анапе введен режим повышенной погодной опасности, сообщает мэрия города со ссылкой на синоптиков, передает ТАСС.
Как отмечается, в ближайшее время по территории города-курорта ожидается прохождение циклона.
Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
«Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС», - предупредили в администрации города.
Ранее власти Анапы запретили купание в море из-за шторма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru