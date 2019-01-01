Разное

Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android

1 июня21:02

Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.

По заявлению китайской компании, после применения компилятора к ОС Android увеличивается скорость работы, эффективность приложений вырастает на 29%, скорость отклика системы — на 44%, плавность работы ОС - на 24%, плавность работы стороннего ПО — на 60%.

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Отмечается, что компилятор является частью оболочки EMUI 9.1, но установлен не во всех моделях.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН, рассказал, что делать пользователям телефонов Huawei в связи с отказом Google сотрудничать с китайской фирмой.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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