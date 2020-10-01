Новости за ночь: Гидрометцентр дал прогноз на октябрь

Гидрометцентр дал прогноз на октябрь. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяце будет превышать норму на всей территории страны на один—два градуса, в том числе, и на большей части Азиатской части страны.

По количеству осадков месяц также будет стремиться к нормальным многолетним значениям. Чуть меньше их выпадет в Башкирии и Оренбургской области. В Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше нормы, уточняет «Свободная пресса».

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На этой неделе в центральном регионе России днем воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. Осадков до конца недели не прогнозируется, а ветер слабый - 4−5 метров в секунду.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с НСН, что по самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков.

«Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

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