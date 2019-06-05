Клубнику назвали самой вредной ягодой

Эксперты рассказали, что самыми полезными для здоровья ягодами являются брусника и голубика. Они пояснили, что для их выращивания не используются дополнительные удобрения, сообщает РИА Новости.

А вот самой не полезной оказалась клубника – ради крупного урожая этой ягоды фермеры применяют все возможные химические вещества, передает РЕН ТВ.

Кандидат медицинских наук Елена Ливанцова рассказала, что ягоды — крайне полезный продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Они поддерживают иммунитет и оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, отмечают argumenti.ru.

Специалисты советуют есть ягоды каждый день при условии отсутствия заболеваний кишечника, пишет «Газета.ру».

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как не заработать зависимость от кофе и снизить вред, который напиток может наносить организму.



