Грудинин рассказал врачам, что после клубники ему хочется целоваться

Врачи рассказали, какие ягоды полезны, а какие не совсем. Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко заявил в интервью «РИА Новости», что с точки зрения пользы первое место среди ягод занимают голубика и брусника, поскольку они не культивируются. По его словам, при выращивании клубники производители часто используют химические удобрения, пытаясь получить больше ягод. «К сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — сказал Пилипенко и добавил, что такой продукт очень сильно отличается с точки зрения химического состава.

Директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин в эфире НСН рассказал о пользе клубники и призвал не обращать внимание на провокационные заявления отдельных специалистов.

«С врачами можно спорить всегда до тех пор, пока ты жив. У двух врачей всегда три мнения. Если открыть энциклопедию и другие уважаемые труды, мы узнаем, что клубника – одна из полезнейших ягод. Я уж не буду вам рассказывать, что это афродизиак, и после нее хочется целоваться, но содержание железа и питательных веществ в землянике как в садовой, так и в лесной, очень большое. Поэтому я считаю, что нужно обязательно есть и клубнику, и землянику, и другие ягоды. В нашей стране мы употребляем в три раза меньше нормы, рекомендованной всемирной организацией здравоохранения. Плодов и ягод нужно есть гораздо больше. Считается, что человеку нужно есть то, что растет в том регионе, где он проживает. А у нас на территории европейской части России самая популярная ягода – это земляника. Ее не только ели, но и лечились. Это было всегда», - отметил он.