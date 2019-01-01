Грудинин рассказал врачам, что после клубники ему хочется целоваться
Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН рассказал о пользе отечественной ягоды.
Врачи рассказали, какие ягоды полезны, а какие не совсем. Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко заявил в интервью «РИА Новости», что с точки зрения пользы первое место среди ягод занимают голубика и брусника, поскольку они не культивируются. По его словам, при выращивании клубники производители часто используют химические удобрения, пытаясь получить больше ягод. «К сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — сказал Пилипенко и добавил, что такой продукт очень сильно отличается с точки зрения химического состава.
Директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин в эфире НСН рассказал о пользе клубники и призвал не обращать внимание на провокационные заявления отдельных специалистов.
«С врачами можно спорить всегда до тех пор, пока ты жив. У двух врачей всегда три мнения. Если открыть энциклопедию и другие уважаемые труды, мы узнаем, что клубника – одна из полезнейших ягод. Я уж не буду вам рассказывать, что это афродизиак, и после нее хочется целоваться, но содержание железа и питательных веществ в землянике как в садовой, так и в лесной, очень большое. Поэтому я считаю, что нужно обязательно есть и клубнику, и землянику, и другие ягоды. В нашей стране мы употребляем в три раза меньше нормы, рекомендованной всемирной организацией здравоохранения. Плодов и ягод нужно есть гораздо больше. Считается, что человеку нужно есть то, что растет в том регионе, где он проживает. А у нас на территории европейской части России самая популярная ягода – это земляника. Ее не только ели, но и лечились. Это было всегда», - отметил он.
Вместе с тем собеседник НСН признал, что ряд производителей могут превышать использование химикатов при выращивании клубники. С другой стороны, законодательство в этой области в России наиболее жесткое, отметил он.
«Конечно, есть недобросовестные производители, которые могут в угоду экономическим интересам увеличивать производство нетрадиционными методами. Это, как правило, превышение удобрений, попытки добиться увеличения урожайности химическими методами. Государство поэтому и ставит предельно допустимые концентрации, проверяет ягоду, смотрит на технологии. На территорию РФ запрещен ввоз определенных препаратов. У нас самые жесткие нормы в мире по производству ягоды. Они нам достались еще со времен Советского Союза. Мы даже запрещаем такие препараты для защиты растений и борьбы с вредителями, которые широко используются в Европе, в Америке, Турции, других странах. Мы всегда удивляемся, почему ввоз таких препаратов запрещен, а ягоду, которую выращивают с применением этих препаратов за границей, ввозить разрешено. И государство не видит в этом никаких проблем. Мы все это исполняем, нас проверяет Роспотребнадзор. Мы сами и наши дети едим эту ягоду, которую мы производим, и никаких отрицательных последствий не чувствуем. А если слушать врачей, они могут рассказать о вреде молока, мяса, о вреде того, что дышать вредно, жить вредно. А потом эти врачи приезжают к нам за клубникой, отстоят в очереди и с наслаждением ее уплетают», - добавил глава совхоза.
В столице к настоящему моменту открылись 80 площадок по продаже клубники, всего их будет 150, уточняется на сайте мэра Москвы. В продажу поступила продукция из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Ягоды из Подмосковья появятся на прилавках 10 июня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при выборе клубники нужно учитывать, что она должна быть сухой, иметь насыщенный запах, быть однородной по цвету с зелеными и свежими листьями.
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