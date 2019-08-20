«Гринпис» рассказал о возвращении косатки из «китовой тюрьмы» к диким сородичам
Одна из выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток влилась в группу диких сородичей и охотится вместе с ними. Об этом ведущий эксперт российского отделения «Гринпис» Оганес Таргулян сообщил ТАСС.
Он рассказал, что экологи «Гринписа» смогли лично наблюдать охоту косаток на тюленей, и впервые в истории случай охоты выпущенной из неволи особи с диким сородичами.
«Судя по всему, косатка нашла свою семью, так как ее вылавливали именно в этом районе», — уточнил эксперт, говоря о Шантарских островах.
Напомним, с лета прошлого ода в бухте Средней содержались 90 белух и 11 косаток. Их планировали продать в Китай. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.
Первую партию животных отпустили в Охотское море 27 июня. Ученые установили на них спутниковые метки, благодаря которым удалось обнаружить животных в районе Шантарских островов.
Замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН отметил необходимость длительного наблюдения за животными после их освобождения.
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