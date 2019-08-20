«Гринпис» рассказал о возвращении косатки из «китовой тюрьмы» к диким сородичам

Одна из выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток влилась в группу диких сородичей и охотится вместе с ними. Об этом ведущий эксперт российского отделения «Гринпис» Оганес Таргулян сообщил ТАСС.

Он рассказал, что экологи «Гринписа» смогли лично наблюдать охоту косаток на тюленей, и впервые в истории случай охоты выпущенной из неволи особи с диким сородичами.

«Судя по всему, косатка нашла свою семью, так как ее вылавливали именно в этом районе», — уточнил эксперт, говоря о Шантарских островах.