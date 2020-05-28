Град и шквалистый ветер обрушатся на Москву в последнюю пятницу мая

В предстоящую пятницу, 29 мая, в столичном регионе ожидаются грозовые дожди с градом, а также усиление ветра до 20 м/с. Как пишет ТАСС, соответствующее предупреждение распространило главное управление МЧС по Москве. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе с 9 часов до 21 часа.

В начале лета в России прогнозируется сильное похолодание

Кстати, ранее сообщалось, что начало лета в московском регионе будет прохладным. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик подчеркнула, что в субботу, 30 мая, дожди постепенно ослабеют, а столбики термометров дотянутся до отметки +25 градусов. Метеоролог не исключила, что этот день может стать одним из самых тёплых в уходящем месяце. А уже в воскресение начнется понижение температуры.

С понедельника, 1 июня, в ночные часы в столичном регионе будет около +4…+9 °С, днем воздух будет прогреваться всего лишь до 16 °С. Возвращения к климатическим нормам месяца стоит ожидать к 5-6 июня, добавила Позднякова.


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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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