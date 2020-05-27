Летнее тепло обещают Москве к выходным
Тёплая погода, характерная для середины лета, и гроза прогнозируются в российской столице в ближайшую субботу, 30 мая. Об этом сообщает столичное метеобюро, передает РИА Новости. Ночью ожидается +13 +15 °С, по области 10-15 тепла.
Днём в субботу — 23-25 °С, по области — 20-25 °С. Этот показатель существенно выше климатической нормы для конца мая и будет больше соответствовать середине июля. При грозе порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду, отмечает RT.
Плавное потепление в столичном регионе с начала этой недели привело с сокращению отставания среднесуточной температуры от нормы до 1 градуса. Погодный фон остаётся пока неустойчивым. Тепло принесут воздушные потоки с юга. Среднесуточная температура в ближайшие два дня повысится до +15 °С, дневные значения превысят +20 °С.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru