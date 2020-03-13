«Гознак» рассказал о защищенности банкнот от вирусов, но посоветовал мыть руки
Российские банкноты обрабатываются антисептическими веществами, которые призваны защитить их от вирусов и микробов. Об этом рассказали пресс-службе «Гознака».
Производитель банкнот пояснил, что специальные добавки с антисептическими свойствами добавляются при изготовлении бумаги, сообщает РИА Новости. Это не позволяет бактериям размножаться на поверхности денег. В компании заверяют, что банкноты не являются благоприятной средой для размножения патогенных бактерий. Однако все же советуют после контакта с деньгами мыть руки.
Ранее в Росподтребнадзоре выяснили, что на денежных купюрах могут быть разные инфекции, в том числе вирус гриппа.
Ранее на сайте Роспотребнадзора были изложены 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Они предполагают, что гражданам следует воздерживаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа; избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ; тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми; дезинфицировать гаджеты и оргтехнику; воздержаться от тесных объятий и рукопожатий; пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
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