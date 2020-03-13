«Гознак» рассказал о защищенности банкнот от вирусов, но посоветовал мыть руки

Российские банкноты обрабатываются антисептическими веществами, которые призваны защитить их от вирусов и микробов. Об этом рассказали пресс-службе «Гознака».

Производитель банкнот пояснил, что специальные добавки с антисептическими свойствами добавляются при изготовлении бумаги, сообщает РИА Новости. Это не позволяет бактериям размножаться на поверхности денег. В компании заверяют, что банкноты не являются благоприятной средой для размножения патогенных бактерий. Однако все же советуют после контакта с деньгами мыть руки.