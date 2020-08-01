Издатель The Independent Евгений Лебедев войдет в парламент Великобритании
Издатель The Independent Евгений Лебедев войдет в верхнюю палату парламента Великобритании. Об этом сообщает BBC.
"Евгений Лебедев, владелец Independent и London Evening Standard, становится пэром", - говорится в сообщении.
В частности, в публикации приводится фотография Лебедева с премьер-министром Борисом Джонсоном на церемонии вручения театральных наград Evening Standard в 2009 году. Как отмечает Интерфакс, СМИ Британии не раз писали об их приятельских отношениях.
Палата лордов – верхняя палата британского парламента. В настоящий момент она состоит из 773 членов.
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