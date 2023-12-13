Год Дракона посоветовали встречать в дорогом и ярком
Символом наступающего 2024 года по китайскому календарю станет Зеленый Деревянный Дракон. Это мифическое существо считается вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Его непокорность уравновешивается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому он ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
Год Дракона нужно встречать в ярких цветах, дорогих тканях, с блестящими аксессуарами, сообщает РИА Новости. Лучше всего отдать предпочтение красному и зеленому цвету, из тканей – атласу, шелку, парче. Синтетических материалов лучше избежать в новогоднюю ночь.
Дракон в китайской традиции считается гурманом, он любит изысканные блюда. Консервы и полуфабрикаты не подойдут – стоит выбрать свежие продукты. На праздничном столе непременно должно присутствовать мясо. Задобрить дракона можно десертом и чем-то острым.
В качестве декора помещения стоит использовать дерево, которое считается символом познаний, творчества, исследования и роста. Из этого материала может быть сервировочная посуда, статуэтки или елочные игрушки.
В помещении в праздничную ночь необходимо зажечь как можно больше света: гирлянды, светильники, свечи.
Ранее сообщалось, что в детском саду в Туапсе воспитатели решили водрузить елку на потолок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru