Год Дракона посоветовали встречать в дорогом и ярком

Год Дракона нужно встречать в ярких цветах, дорогих тканях, с блестящими аксессуарами, сообщает РИА Новости. Лучше всего отдать предпочтение красному и зеленому цвету, из тканей – атласу, шелку, парче. Синтетических материалов лучше избежать в новогоднюю ночь.

Дракон в китайской традиции считается гурманом, он любит изысканные блюда. Консервы и полуфабрикаты не подойдут – стоит выбрать свежие продукты. На праздничном столе непременно должно присутствовать мясо. Задобрить дракона можно десертом и чем-то острым.

В качестве декора помещения стоит использовать дерево, которое считается символом познаний, творчества, исследования и роста. Из этого материала может быть сервировочная посуда, статуэтки или елочные игрушки.

В помещении в праздничную ночь необходимо зажечь как можно больше света: гирлянды, светильники, свечи.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Туапсе воспитатели решили водрузить елку на потолок.

