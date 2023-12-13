Воспитатели детского сада в Туапсе решили установить елку на потолок
В детском саду «Дюймовочка» (город Туапсе, Краснодарский край) воспитатели решили водрузить елку на потолок, прикрепив ее специальными дюбелями. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что воспитатели предложили оригинальную идею дизайна помещения после поездки в Санкт-Петербург. Елка длиной порядка полутора метров была установлена на потолке в комнате младшей группы. Ее украсили бантами с золотыми бумажными лентами.
Несмотря на то, что родители одобрили необычную идею, инициатива была пресечена руководством детсада.
Ранее дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова посоветовала использовать цвет 2024 года по версии института Pantone — Peach Fuzz («персиковый пушок») — для создания акцентов в интерьере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru