Главный архитектор Москвы рассказал о влиянии санкции на индустрию строительства

Сложившиеся в России экономические условия ударили по индустрии строительства и отразились на архитекторах. Многие из них покинули страну из-за неопределенности. Такую ситуацию в отрасли обрисовал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. От также отметил, что начатые в своё время проекты не заморожены, а работа с авторами выстраивается, в том числе, и удаленно.

«И мы находимся в ежедневном поиске решения вопросов: как не потерять качество, как не нарушить процессы», — цитирует Кузнецова агентство ТАСС.