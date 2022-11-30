Главный архитектор Москвы рассказал о влиянии санкции на индустрию строительства
Сложившиеся в России экономические условия ударили по индустрии строительства и отразились на архитекторах. Многие из них покинули страну из-за неопределенности. Такую ситуацию в отрасли обрисовал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. От также отметил, что начатые в своё время проекты не заморожены, а работа с авторами выстраивается, в том числе, и удаленно.
«И мы находимся в ежедневном поиске решения вопросов: как не потерять качество, как не нарушить процессы», — цитирует Кузнецова агентство ТАСС.
По словам архитектора, после начала специальной военной операции большинство иностранных специалистов и агентств прекратили работу в России. При этом российские бюро, сменившие свою дислокацию на другие страны, планируют продолжать работать с Москвой. При этом, если ситуация не улучшится, индустрия понесет серьезные потери, но в перспективе работа возобновится в прежнем темпе, считает Кузнецов.
Ранее в правительстве Москвы заявили, что архитектурные конкурсы в строительстве значимых для столицы объектов будут продолжены несмотря на санкции западных стран против России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Питерский завод Toyota проверяют на соблюдение законодательства
- Бутусов заболел и отменил концерты на юге России
- Reuters: убит лидер «Исламского государства»*
- В Киеве установят «Ёлку несокрушимости»
- Лавров: ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения
- СМИ: Пеле госпитализировали с «общим отеком»
- Соколов: «АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus в 2023 году
- Песков опроверг информацию о запрете на выезд сотрудникам администрации
- В Турции заявили, что США и НАТО поддерживают сирийских террористов
- Великобритания ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru