Главный архитектор Москвы рассказал о влиянии санкции на индустрию строительства

Сложившиеся в России экономические условия ударили по индустрии строительства и отразились на архитекторах. Многие из них покинули страну из-за неопределенности. Такую ситуацию в отрасли обрисовал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. От также отметил, что начатые в своё время проекты не заморожены, а работа с авторами выстраивается, в том числе, и удаленно.

«И мы находимся в ежедневном поиске решения вопросов: как не потерять качество, как не нарушить процессы», — цитирует Кузнецова агентство ТАСС.

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По словам архитектора, после начала специальной военной операции большинство иностранных специалистов и агентств прекратили работу в России. При этом российские бюро, сменившие свою дислокацию на другие страны, планируют продолжать работать с Москвой. При этом, если ситуация не улучшится, индустрия понесет серьезные потери, но в перспективе работа возобновится в прежнем темпе, считает Кузнецов.

Ранее в правительстве Москвы заявили, что архитектурные конкурсы в строительстве значимых для столицы объектов будут продолжены несмотря на санкции западных стран против России.


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ФОТО: пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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