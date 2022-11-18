Бочкарев: Архитектурные конкурсы в Москве продолжат несмотря на санкции

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев заявил, что архитектурные конкурсы в строительстве значимых для столицы объектов будут продолжены несмотря на санкции западных стран против России.

«Только за последние годы в нашем городе появились несколько шедевров мирового уровня», – сказал Бочкарев.

Глава столичного стройкомплекса напомнил, что уникальность Москвы во многом заключается в запоминающейся архитектуре. Бочкарев предложил участникам фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город» в рамках которого проводился конкурс лучших студенческих работ посостязаться в мастерстве с опытными архитекторами.



«Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения», - отметил Бочкарев.



Генеральный директор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. К примеру, подобная практика применялась при строительстве новых станций метро. Власти провели шесть международных конкурсов на дизайн станции метрополитена и результат превзошел все ожидания.

В «Мосинжпроекте» убеждены, что конкурсы дают широкие возможности для изучения последних тенденций в архитектуры, а потому практика будет продолжена.



