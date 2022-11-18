Бочкарев: Архитектурные конкурсы в Москве продолжат несмотря на санкции
Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев заявил, что архитектурные конкурсы в строительстве значимых для столицы объектов будут продолжены несмотря на санкции западных стран против России.
«Только за последние годы в нашем городе появились несколько шедевров мирового уровня», – сказал Бочкарев.
Глава столичного стройкомплекса напомнил, что уникальность Москвы во многом заключается в запоминающейся архитектуре. Бочкарев предложил участникам фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город» в рамках которого проводился конкурс лучших студенческих работ посостязаться в мастерстве с опытными архитекторами.
«Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения», - отметил Бочкарев.
Генеральный директор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. К примеру, подобная практика применялась при строительстве новых станций метро. Власти провели шесть международных конкурсов на дизайн станции метрополитена и результат превзошел все ожидания.
В «Мосинжпроекте» убеждены, что конкурсы дают широкие возможности для изучения последних тенденций в архитектуры, а потому практика будет продолжена.
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