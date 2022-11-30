Дом купцов Завериных в Калуге признали объектом культурного наследия
Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков заявил, что дом на улице Воробьевской, 26 в Калуге включен в перечень объектов культурного наследия, сообщает ГТРК «Калуга».
По его словам, с заявлением о придании статуса памятника расположенному по данному адресу «Дому купцов Завериных», который был построн в 19 веке, выступил архитектор Калуги Алексей Комов.
Отмечается, что для обоснования включения здания в единый госреестр объектов культурного наследия, предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу, которая определит предмет охраны и границы территории памятника.
Ранее в калужском правительстве заявили, что Калуге планируется присвоить звание «Город воинской доблести». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru