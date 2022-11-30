Дом купцов Завериных в Калуге признали объектом культурного наследия

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков заявил, что дом на улице Воробьевской, 26 в Калуге включен в перечень объектов культурного наследия, сообщает ГТРК «Калуга».

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По его словам, с заявлением о придании статуса памятника расположенному по данному адресу «Дому купцов Завериных», который был построн в 19 веке, выступил архитектор Калуги Алексей Комов.

Отмечается, что для обоснования включения здания в единый госреестр объектов культурного наследия, предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу, которая определит предмет охраны и границы территории памятника.

Ранее в калужском правительстве заявили, что Калуге планируется присвоить звание «Город воинской доблести». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://vk.com/kalugavoopiik2021
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