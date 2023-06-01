Гидрометцентр: в Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности

Об ухудшении погоды в Москве, сообщили специалисты Гидрометцентра России, передает «Интерфакс».

По их данным, в пятницу, 2 июня, в столице ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с.

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«В городе будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности», - предупредили в Гидрометцентре.

Синоптики утверждают, что пик непогоды придется с 13.00 до 21.00.

В учреждении также напомнили, что «оранжевый» уровень погодной опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее о грядущем резком похолодании в Москве сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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