Гидрометцентр: в Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности

«В городе будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности», - предупредили в Гидрометцентре.

Синоптики утверждают, что пик непогоды придется с 13.00 до 21.00.

В учреждении также напомнили, что «оранжевый» уровень погодной опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее о грядущем резком похолодании в Москве сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

