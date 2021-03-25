Вильфанд рассказал об однородной температуре в Европейской России

В ближайшие пять дней температура днем на всей европейской территории России будет примерно одинаковой: от 6 до 8 градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд призвал доверять только прогнозам от синоптиков с высшим профильным образованием

С 25 по 29 марта ожидается однородный температурный режим. По словам синоптика, наиболее значительные температурные аномалии ожидаются в Карелии, Мурманской области, в Северо-Западном федеральном округе.

В этих регионах прогнозируется температура 6 градусов выше нормы - максимальные дневные значения - 4-8 градусов тепла.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, каким будет лето 2021 года.

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