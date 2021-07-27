На Сочи в третий раз обрушится опасный ливень
В Сочи ожидаются затяжные дожди с с кратковременными ливневыми осадками, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозу синоптиков 27 июля в Сочи в течение 12 часов выпадет 40-50 миллиметров осадков. Одновременно с постоянным дождем будет идти еще и ливневый. Вильфанд объяснил, что из-за такого характера дождей ожидается подъем уровня воды в реках.
Синоптик рассказал, что большое скопление воздушных масс происходит из-за теплого моря. Воздух поднимается вверх и сталкивается с горами, в результате чего образуются массивные дождевые облака.
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