Гидрометцентр: Погода в Москве возвращается к норме

Погода в центральном регионе совсем не радует любителей жаркого лета, и на грядущей неделе, по утверждению Гидрометцентра, тенденция к прохладе сохранится.

Заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев в эфире НСН заявил, что погода в Москве на этой неделе будет не солнечной, но температура начнет приближаться к климатической норме.