Гидрометцентр: Погода в Москве возвращается к норме
Заместитель директора Гидрометцентра России в эфире НСН назвал погоду на грядущую неделю в Москве благоприятной для работы.
Погода в центральном регионе совсем не радует любителей жаркого лета, и на грядущей неделе, по утверждению Гидрометцентра, тенденция к прохладе сохранится.
Заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев в эфире НСН заявил, что погода в Москве на этой неделе будет не солнечной, но температура начнет приближаться к климатической норме.
«Погода на эту неделю ожидается дождливой и с грозами, жарко не будет. Температурный фон будет приближаться к климатической норме: среднесуточная температура примерно +18 градусов. Таким образом, в целом по центральному региону ожидаем прохладную погоду, которая способствует работе: днём +17-25, ночью +10-16 градусов. Наиболее неблагоприятная погода на этой неделе будет, скорее всего, в среду и четверг: облачно, более дождливо, местами сильный дождь и грозы. В выходные ожидается временами небольшой дождь, и средняя температура 18-23 градуса тепла», - рассказал эксперт.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» в беседе с НСН уже говорил, что в июле купального сезона особо ждать не стоит.
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