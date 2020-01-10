Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

10 января 202010:10

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе. Предупреждение продлится с утра пятницы до утра воскресенья. Связано оно с гололедицей, сообщает Москва 24 со ссылкой на сайт учреждения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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