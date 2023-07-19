Гидрометцентр: в Москве и области на этой неделе существенных осадков не будет

По его словам, возможны лишь кратковременные дожди вплоть до 25 июля.

Синоптик рассказал, что сейчас сложная метеоситуация с грозой, ливнем и усилением ветра сместилась в сторону Костромской, Ивановской и Ярославской областей.

Научный руководитель Гидрометцентра России назвал последнее выпадение осадков в Москве и Подмосковье залповым, квантовым и пятнистым.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что июнь установил сразу три мировых погодных рекорда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

