Гидрометцентр: в Москве и области на этой неделе существенных осадков не будет

В столичном регионе в ближайшее время сильных осадков не ожидается. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По его словам, возможны лишь кратковременные дожди вплоть до 25 июля.

Синоптик рассказал, что сейчас сложная метеоситуация с грозой, ливнем и усилением ветра сместилась в сторону Костромской, Ивановской и Ярославской областей.

Научный руководитель Гидрометцентра России назвал последнее выпадение осадков в Москве и Подмосковье залповым, квантовым и пятнистым.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что июнь установил сразу три мировых погодных рекорда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОсадкиПогода В МосквеГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд

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