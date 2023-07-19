Гидрометцентр: в Москве и области на этой неделе существенных осадков не будет
В столичном регионе в ближайшее время сильных осадков не ожидается. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, возможны лишь кратковременные дожди вплоть до 25 июля.
Синоптик рассказал, что сейчас сложная метеоситуация с грозой, ливнем и усилением ветра сместилась в сторону Костромской, Ивановской и Ярославской областей.
Научный руководитель Гидрометцентра России назвал последнее выпадение осадков в Москве и Подмосковье залповым, квантовым и пятнистым.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что июнь установил сразу три мировых погодных рекорда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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