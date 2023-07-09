Тишковец: 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет

По его словам, в понедельник термометры покажут 17-22 градуса тепла, во вторник температура составит 14-19 градусов выше нуля, а в среду опустится до 11-16 градусов со знаком плюс. Отмечается, что такая температура является климатической нормы сентября.



«Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет», - написал Тишковец.

Он добавил, что ночью температура может опуститься до плюс 6 градусов, передает «Радиоточка НСН».

