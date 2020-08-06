Фоменко предложил запретить в России чебуреки вслед за гавайской пиццей

Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи в беседе с журналистами предложил запретить в России гавайскую пиццу. Он утверждает, что настоящая итальянская пицца не может быть сладкой, поэтому такое блюдо в России следует переименовать и отнести к авторским.

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН отметил, что тогда и чебуреки не с мясом стоит уничтожить.