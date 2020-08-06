Фоменко предложил запретить в России чебуреки вслед за гавайской пиццей

Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи в беседе с журналистами предложил запретить в России гавайскую пиццу. Он утверждает, что настоящая итальянская пицца не может быть сладкой, поэтому такое блюдо в России следует переименовать и отнести к авторским.

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН отметил, что тогда и чебуреки не с мясом стоит уничтожить.

В США назвали «российским вмешательством» дискуссии о пицце с ананасом в интернете

«С этим итальянским ресторатором я согласен. Но со своей стороны хотел бы обратиться к нашим производителям чебуреков. Мне кажется, чебуреки должны быть только с мясом. А те, которые с сыром, с овощами нужно уничтожать. Присоединимся к итальянцам», – сказал он.

Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН признался, что хотел бы работать в комиссии по уничтожению коллекционного алкоголя.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Flickr // Steven Depolo
ТЕГИ:ЗапретЕдаНиколай Фоменко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры