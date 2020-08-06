Фоменко предложил запретить в России чебуреки вслед за гавайской пиццей
Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи в беседе с журналистами предложил запретить в России гавайскую пиццу. Он утверждает, что настоящая итальянская пицца не может быть сладкой, поэтому такое блюдо в России следует переименовать и отнести к авторским.
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН отметил, что тогда и чебуреки не с мясом стоит уничтожить.
«С этим итальянским ресторатором я согласен. Но со своей стороны хотел бы обратиться к нашим производителям чебуреков. Мне кажется, чебуреки должны быть только с мясом. А те, которые с сыром, с овощами нужно уничтожать. Присоединимся к итальянцам», – сказал он.
Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН признался, что хотел бы работать в комиссии по уничтожению коллекционного алкоголя.
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