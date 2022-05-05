Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане над Арктикой
Путешественник Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане. Он намерен преодолеть 500 километров над Арктикой вместе с пилотом-инструктором Игорем Потапкиным в августе этого года.
Максимальное расстояние по дальности полета на мотопараплане сейчас составляет 427 километров, рекорд, установленный в 2018 году, принадлежит польским пилотам. Российские путешественники намереваются побить его, преодолев 500 километров за 10 часов без посадки. Полет стартует на Северном полюсе, куда Конюхов и Потапкин доберутся на атомном ледоколе «50 лет Победы».
Потапкин рассказал изданию, что полет ожидается сложным: внизу будут и вода, и лед, и торосы.
«Есть два варианта: попасть в историю или вляпаться. Наш вариант — попасть в историю», — сказал Потапкин в интервью «Вечерней Москве».
Для разгона мотопараплана потребуется ровная поверхность протяженностью до 100 метров, сообщили в Международном центре путешествий Федора Конюхова. Также нужен будет точный прогноз погоды и благоприятное «окно» для взлета. После приземления путешественники будут ожидать ледокол, следующий с туристами обратно в Мурманск.
Организаторы проекта рассказали, что реализация подобных проектов привлекает внимание мировой общественности к необходимости бережного отношения к природе, изучению климатических изменений и мониторингу чистоты Северного Ледовитого океана.
В августе прошлого года Федор Конюхов вернулся из одиночной полярной экспедиции в рамках масштабного экологического проекта «Чистая Арктика».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Песков заявил, что источники Путина надёжнее «Википедии»
- Япония объявила о дополнительных санкциях против России
- ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля
- Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане над Арктикой
- МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары
- В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»
- Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии
- Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной
- В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука
- ВОЗ: Избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru