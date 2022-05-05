Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане над Арктикой

Потапкин рассказал изданию, что полет ожидается сложным: внизу будут и вода, и лед, и торосы.

«Есть два варианта: попасть в историю или вляпаться. Наш вариант — попасть в историю», — сказал Потапкин в интервью «Вечерней Москве».

Для разгона мотопараплана потребуется ровная поверхность протяженностью до 100 метров, сообщили в Международном центре путешествий Федора Конюхова. Также нужен будет точный прогноз погоды и благоприятное «окно» для взлета. После приземления путешественники будут ожидать ледокол, следующий с туристами обратно в Мурманск.

Организаторы проекта рассказали, что реализация подобных проектов привлекает внимание мировой общественности к необходимости бережного отношения к природе, изучению климатических изменений и мониторингу чистоты Северного Ледовитого океана.

В августе прошлого года Федор Конюхов вернулся из одиночной полярной экспедиции в рамках масштабного экологического проекта «Чистая Арктика».



