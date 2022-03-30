Росприроднадзор и Федор Конюхов дали старт премии «Экология – дело каждого» в 2022 году

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая стала инициатором международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» дала старт нового сезона в 2022 году вместе со знаменитым российским путешественником Федором Конюховым.

Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. В этом году ее сезон проходит с 1 марта по 1 октября 2022 года. Теперь в премии смогут участвовать дети шести лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от шести до девяти лет, с десяти до 13 лет и с 14 до 17 лет. В командных от 6 до 17 лет в единой возрастной категории. Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы».

В новом сезоне участники будут соревноваться в девяти номинациях, среди которых семь – индивидуальных («Экомир», «Экопроект», «Экомультфильм» и другие) и две – командные («Экосемья» и «Экошкола»). Подать заявку на участие можно на сайте проекта www.экологияделокаждого.рф

«Мы решили сделать международную премию ежегодной. Предыдущий год показал, что наши дети готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить на это внимание. Участие в «зеленых» акциях должно стать осознанным выбором каждого человека, потому как мы несем ответственность за мир вокруг», - рассказала Радионова.

По ее словам, в 2021 году организаторы получили около десяти тысяч заявок. Основными темами, которые волновали участников, стали проблемы чистого воздуха, воды и сохранения редких видов животных и растений. Радионова считает важным то, чтобы общественные деятели и обычные люди тоже заботились об окружающем мире, привлекая внимание к проблемам экологии.

При этом Конюхов отметил, что важность экологической повестки заключается в том, что людям необходимо позволять оставаться романтиками.

«Если человек романтик, он не будет вредить природе. Мы живем вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Детская премия прекрасная инициатива. Поздравляю всех с началом проекта этого года», - заявил путешественник.

Отмечается, что еще одним нововведением в этом сезоне станет номинация «ESG-поколение», в которой могут быть представлены работы, посвященные инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного экологического производства.

