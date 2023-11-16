Федор Конюхов готовится установить два мировых рекорда в Арктике
Федор Конюхов собирается установить два мировых рекорда в Арктике. Летом 2024 года путешественник в паре с пилотом Игорем Потапкиным попытается совершить самый протяженный полет на двухместном мотопараплане (паралете) в высоких широтах Северного полюса. Об этом рассказал РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
Свой полет путешественники начнут с архипелага Земля Франца-Иосифа и отправятся в сторону точки географического Северного полюса – 90 градусов северной широты. Пилоты планируют пролететь более 600 километров над Северным ледовитым океаном.
После приземления на Северном полюсе Конюхов развернет дрейфующую полярную станцию в океане, на он намерен пробыть три недели. До этого в районе Северного полюса никто в одиночку не жил и не работал. Впервые путешественник провел на такой полярной станции две недели.
В сентябре сообщалось, что Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru