Федор Конюхов готовится установить два мировых рекорда в Арктике

Свой полет путешественники начнут с архипелага Земля Франца-Иосифа и отправятся в сторону точки географического Северного полюса – 90 градусов северной широты. Пилоты планируют пролететь более 600 километров над Северным ледовитым океаном.

После приземления на Северном полюсе Конюхов развернет дрейфующую полярную станцию в океане, на он намерен пробыть три недели. До этого в районе Северного полюса никто в одиночку не жил и не работал. Впервые путешественник провел на такой полярной станции две недели.

В сентябре сообщалось, что Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии.



