Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

15 сентября путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным установили мировой рекорд, пролетев над Эльбрусом на паралете, говорится в Telegram-канале путешественника. Отмечается, что Конюхов и Потапкин покорили высоту 4687 метров, что на 117 метров больше, чем предыдущий мировой рекорд, установленный в 2023 году венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер. Далее пилоты достигли высоты в 4728 метров, тем самым побив мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет, передает «Радиоточка НСН».

