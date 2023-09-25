Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии
Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии, передает РИА Новости.
Конюхов рассказал, что мероприятие пройдет в рамках научной программы по исследованию микропластика. На первом этапе путешественник преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов, затем – от Чили до Австралии через Тихий океан.
15 сентября путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным установили мировой рекорд, пролетев над Эльбрусом на паралете, говорится в Telegram-канале путешественника. Отмечается, что Конюхов и Потапкин покорили высоту 4687 метров, что на 117 метров больше, чем предыдущий мировой рекорд, установленный в 2023 году венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер. Далее пилоты достигли высоты в 4728 метров, тем самым побив мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru