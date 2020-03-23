Экспорт круп из России запрещён из-за коронавирусного ажиотажа

Временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий введён в России с 20 марта. Такое решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Запрет пока будет действовать 10 дней в связи с ситуацией с коронавирусом и попытками продавцов повысить цены на продукцию на фоне ажиотажа.

В связи с таким запретом производители риса могут понести серьезные убытки, поскольку на экспорт идёт в основном эта крупа.