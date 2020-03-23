Экспорт круп из России запрещён из-за коронавирусного ажиотажа
Временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий введён в России с 20 марта. Такое решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Запрет пока будет действовать 10 дней в связи с ситуацией с коронавирусом и попытками продавцов повысить цены на продукцию на фоне ажиотажа.
В связи с таким запретом производители риса могут понести серьезные убытки, поскольку на экспорт идёт в основном эта крупа.
Как заявил исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко, запрет экспорта ударит по репутации России как надежного поставщика риса. Некоторые отечественные компании могут потерять из-за этого зарубежный рынок.
Радченко подчёркивает, что имеющегося в наличие риса в полном объёме хватит для удовлетворения потребностей внутрироссийского рынка, сообщает «ФедералПресс». Заводы специально для этого переведены на круглосуточный режим работы.
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